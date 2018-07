Após frente fria, SP tem mais um dia de sol e calor A frente fria passou rapidamente pelo oceano no fim de semana e os paulistanos já enfrentam um dia de sol e calor hoje. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura, a máxima pode chegar a 28ºC na cidade de São Paulo. Não há previsão de chuva para os próximos dias. Com isso, a umidade relativa do ar deve cair. O índice mais baixo hoje deve chegar aos 40%.