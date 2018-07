Após fuga, sequestro relâmpago é frustrado em SP

Em um Celta, um casal aguardava pelo sinal verde num cruzamento entre as ruas Elias Antônio Zogbi e Victor Manzini, quando foi surpreendido pela quadrilha por volta da meia-noite. Os criminosos portavam uma garrucha calibre 38 de dois tiros, que foi apontada para o motorista do veículo. Rendido, ele foi colocado no banco do passageiro; sua acompanhante, no banco de trás.

Enquanto isso, uma viatura, em ronda pela região, percebeu a ação dos criminosos. De acordo com o segundo-sargento da policia militar Luiz Rogério de Abreu, os sequestradores, vendo a aproximação dos policias, tentaram atirar. A arma falhou e o carro partiu em fuga.

A perseguição durou cerca de dois quilômetros. E acabou num poste. Na colisão, o criminoso que guiava o automóvel bateu com o rosto no volante e perdeu um dos dentes. Mesmo assim, tentou fugir a pé com seus comparsas. Eles não obtiveram sucesso e foram detidos.

O casal foi encaminhado para o Pronto Socorro de Santo Amaro. Sem ferimentos, a mulher recebeu cuidados à base de calmantes. Os criminosos também foram atendidos nesse hospital antes da prisão. O caso foi registrado no 102.º Distrito Policial de São Paulo.