Após gafe, Microsoft mira diferença de salários entre homens e mulheres

Quase quatro décadas depois, os números melhoraram: cerca de um terço dos 110 mil funcionários da Microsoft é formado por mulheres. Mas as políticas de salários e a atitude em relação às mulheres ainda são questionadas e devem ser abordadas no conselho da empresa, de acordo com uma diretora, Maria Klawe.

O tema chegou às manchetes e às redes sociais na quinta-feira, quando o novo presidente-executivo, Satya Nadella, sugeriu que as mulheres no mercado de tecnologia não deveriam pedir aumentos, mas confiar no sistema e no "carma" para conseguir o que merecem.

Ele se desculpou mais tarde, mas o dano já estava feito, reforçando a imagem de que a Microsoft -- e a indústria de tecnologia -- é terreno masculino.

"Ele se retratou. Acredito que ele fará melhor. Tenho certeza de que ele pensará mais sobre igualdade de salários", disse Klawe em entrevista por telefone nesta sexta-feira.

Klawe, uma defensora de longa data das mulheres do setor, fez a pergunta para Nadella no palco na quinta-feira que levou às observações dele, e a executiva desde então tem liderado os esforços da companhia para reduzir os danos de imagem.

A executiva de 63 anos disse que está pressionando pela contratação e promoção de mulheres na Microsoft desde que entrou no conselho da empresa cinco anos atrás, mas que a questão dos aumentos de salários para as mulheres não foram discutidas pelo Conselho. "Suspeito que agora serão", disse ela.