Após grampos ilegais, Uribe muda Inteligência

O anúncio foi feito pelo diretor do DAS, Felipe Muñoz, num pronunciamento no qual ele lembrou ter sido encarregado pelo presidente Álvaro Uribe de reformar o serviço há oito meses. "Eu não seria sério se não reconhecesse que os últimos escândalos afetaram a confiança internacional e dos colombianos (na agência)", afirmou Muñoz.

O serviço secreto colombiano, que responde diretamente a Uribe, é acusado de grampear e espionar ilegalmente juízes, jornalistas, políticos e membros de ONGs. As gravações chegaram a atingir pré-candidatos presidenciais e deputados durante a votação no Legislativo do projeto de referendo sobre a segunda reeleição.

Segundo a oposição, a reforma da inteligência pode ter o objetivo de dissipar as suspeitas sobre Uribe, num momento em que seus aliados tentam impulsionar o referendo que pode lhe dar o terceiro mandato.

O DAS tem hoje sete funções diferentes e uma superestrutura: são 6.500 funcionários e um orçamento de US$ 1,6 bilhão. Segundo Muñoz, o organismo civil que o substituirá começará a operar a partir de janeiro.

O serviço continuará a se reportar diretamente a Uribe, mas perderá muitas de suas atribuições, entre elas a de polícia científica, coordenação das relações com a Interpol, monitoramento do trabalho de terceirizados na área de segurança e escolta de autoridades (recentemente, a senadora opositora Piedad Córdoba disse suspeitar que estava sendo espionada por seus guarda-costas).

Com um terço dos empregados, o novo órgão fará, além dos serviços de inteligência, apenas o controle migratório.