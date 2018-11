Após horas de fila, primeiros consumidores compram iPhone 4S

SÃO PAULO - A Apple começou a vender à zero hora desta sexta-feira a mais nova geração do seu smartphone, o iPhone 4S. As lojas das operadores em shoppings fizeram plantão promocional para a venda. Os aficionados pelo aparelho esperaram por horas para serem os primeiros a terem a novidade.

Na loja da TIM do Shopping Eldorado, a gerente de conferências Samanta Scafi, de 26 anos, demorou sete horas e meia para conseguir comprar o aparelho. "Eu acompanhava há quatro meses todas as notícias sobre o novo iPhone, por isso resolvi vir justo no lançamento", disse Scafi. Ela saiu da loja às 2h30, e entraria no trabalho às 7 horas

O advogado Auro Oswaldo, de 29 anos, deixou uma funcionário dele na fila desde as 18 horas de quinta-feira, 15. Às 23h30, chegou e assumiu o lugar. "Sempre compro no exterior, mas dessa vez não consegui. Sou viciado em smartphone, não quis esperar", contou Oswaldo.

Na TIM, o iPhone 4S mais barato custa R$ 1.899, pelo modelo de 16 gigabytes (GB). Até as 2h30, 130 pessoas haviam comprado o celular no ponto do Eldorado, e cerca de 50 ainda esperavam sua vez. O estabelecimento ficaria aberto até que o último cliente com senha fosse atendido, ou o estoque acabasse.

Lançamento. O lançamento do iPhone 4S marca uma aproximação da Apple com o mercado brasileiro, uma mudança em relação ao posicionamento da companhia nos últimos anos. Nesta semana a empresa fez movimentos focados no Brasil: anunciou o já esperado lançamento de sua loja de música e vídeo, a iTunes Store e começou as vendas da Apple TV, aparelho para assistir vídeos da internet em televisores comuns.

Além disso, o iPhone, desta vez, será também vendido diretamente pela empresa por meio de sua loja virtual, sem passar pelas operadoras. É a primeira vez que a venda direta é adotada no Brasil desde que a Apple lançou o iPhone, em 2007.

Atualmente, o Brasil tem 224 milhões de linhas de celular habilitadas - sendo 30 milhões com tecnologia 3G - e mais 7,4 milhões de modems de banda larga móvel. O iPhone representou quase 10% das vendas de smartphones no primeiro semestre no Brasil, segundo a consultoria Nielsen.

Preço. O que não mudou, no entanto, é o alto preço do aparelho, que pode chegar a custar mais do que o iPad. Enquanto o tablet da empresa custa a partir de R$ 1.649 na loja online da Apple, o iPhone 4S tem preços que começam em R$ 1.899 na TIM pelo modelo de 16 gigabytes (GB). Os modelos de 32GB e 64 GB custam R$ 2.199 e R$ 2.499. Na Oi, o modelo mais barato do iPhone 4S custa R$ 1.999, os outros saem por R$ 2.269 e R$ 2.699. Em ambas operadoras não há descontos no aparelho em planos pós-pagos.

A Claro divulgou apenas o preço mínimo, de R$ 1.299, para um plano com franquia de 220 minutos. Procurada, a empresa não quis informar outros preços e não deu previsão. A Vivo também não divulgou os preços antes do início das vendas, assim como a Apple.

De qualquer forma, o iPhone 4S brasileiro é o mais caro do mundo. Nos Estados Unidos, o aparelho sem contrato com operadoras custa a partir de US$ 649 (R$ 1.094). Já nos planos pós-pagos, o valor começa em US$ 199 (R$ 366).

Em outubro, o Estado fez um levantamento dos preços do iPhone 4 no Brasil. O modelo anterior era oferecido pelas operadoras por valores entre R$ 549 e R$ 2.159 (em todos os modelos, incluindo pré-pagos e pós), dependendo do plano.