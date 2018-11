Após incêndio, apartamentos são interditados no Rio Técnicos da Defesa Civil interditaram, por tempo indeterminado, 11 apartamentos do prédio que pegou fogo ontem à noite na Tijuca, zona norte do Rio de Janeiro. Segundo os engenheiros, o incêndio não comprometeu a estrutura, mas serão necessárias obras nas partes hidráulica e elétrica de todos os apartamentos da coluna 4 do edifício, de 11 andares.