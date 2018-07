Após incêndio, navio da Costa Cruzeiros fica à deriva no Índico Um navio da Costa Cruzeiros, a mesma companhia proprietária do Costa Concordia, que naufragou em janeiro na Itália causando pelo menos 25 mortes, está à deriva nesta segunda-feira no oceano Índico, depois de um incêndio na casa de máquinas, segundo a empresa.