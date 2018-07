Após incêndio, trânsito na Rua 25 de Março é liberado A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) liberou o trânsito na Rua 25 de Março, no Centro de São Paulo, às 14 horas. A via estava bloqueada desde a madrugada de hoje em razão de um incêndio de médio porte em uma loja de brinquedos. Os bombeiros já retiraram os escombros e deixaram o local. Ninguém ficou ferido. O fogo começou por volta das 23 horas e levou duas horas para ser apagado. Cinqüenta e cinco bombeiros trabalharam na operação. Ainda não há informações sobre as causas do incêndio.