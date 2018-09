Após incidente em plataforma, trabalhadores têm alta Dez dos funcionários que desembarcaram da plataforma P-35 da Petrobras, na Bacia de Campos, no Rio de Janeiro, após ser detectada a presença de CO2 (dióxido de carbono) em alguns pontos do alojamento já receberam alta médica. Segundo a companhia, o alojamento foi desocupado assim que o problema foi identificado, hoje pela manhã. Além disso, as operações de transferência de petróleo da plataforma para um navio aliviador foram interrompidas.