Após indulto, preso volta à cadeia com drogas Uma denúncia anônima levou a polícia a flagrar 50 porções de crack, cocaína e maconha no estômago de um detento que voltava para o Presídio Sebastião Satiro, em Patos de Minas (MG), depois de ser beneficiado com o indulto de Natal. Os agentes penitenciários levaram o acusado ao hospital regional para ser submetido a um raio x, que comprovou a droga no estômago.