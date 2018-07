Após interdição, Linha 7 da CPTM é liberada em SP O trecho interditado nesta madrugada entre as estações Francisco Morato e Baltazar Fidélis, devido à queda de uma viga, foi liberado totalmente no final da manhã de hoje, segundo a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). Com a liberação, a circulação dos trens da Linha 7-Rubi, que estava sendo realizada alternadamente por uma via neste trecho, voltou ao normal. Segundo informações da CPTM, às 7h50 foi liberada a plataforma no sentido Luz, atingida pela viga de 13 metros de extensão e oito toneladas que estava sendo manipulada por funcionários da prefeitura de Francisco Morato, para a construção de um Terminal de ônibus. Já às 11h50, a plataforma do outro sentido da Linha, em direção a Jundiaí, ficou desbloqueada. A circulação das composições, que começam às 4 horas, foram totalmente interrompidas até as 7h50. Ninguém ficou ferido. Durante o início da manhã, 50 ônibus fizeram o transporte dos passageiros entre as duas estações.