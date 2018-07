Após invasão, usina da Chesf opera normalmente na BA Apesar de ter sido invadida na manhã de hoje por cerca de 700 manifestantes ligados à Via Campesina, a Usina Hidrelétrica de Sobradinho, na Bahia, está operando "dentro do previsto pela programação", segundo o Ministério de Minas e Energia e o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS). A usina, de 1.050 megawatts (MW) de potência, está localizada no rio São Francisco e é operada pela estatal Chesf. O ministério relatou que os invasores continuavam nas instalações da usina, por volta das 12 horas, mas não ocupavam a sala de controle. O movimento é contrário a projetos do governo federal de transposição do Rio São Francisco e construção de barragens.