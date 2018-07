Após legalização, gays enfrentam a realidade do casamento

Quatro anos depois de Massachusetts se tornar o primeiro Estado dos EUA a permitir o casamento de casais gays, pode-se dizer que aconteceram uniões perfeitas, divórcios dolorosos e todo e qualquer tipo de relacionamento que se situe no meio disso. Casais do mesmo sexo dizem que o casamento trouxe uma grande diferença às suas vidas, enquanto para outros, não trouxe diferença alguma. Alguns casais devotos decidiram que casar não era opção para eles; outros, seguiram o conselho de advogados e contadores e não optaram pelo casamento. Há ainda o grupo de casais em que um dos companheiros gostaria de casar enquanto o outro não. Mas à medida que o casamento entre pessoas do mesmo sexo começa na Califórnia, a experiência de Massachusetts pode dar dicas do que se esperar. Por exemplo, depois de uma corrida eufórica ao altar, o número de casamentos gays no Estado de Massachusetts caiu drasticamente, e tem diminuído a cada ano. Dos mais de 10,5 mil casamentos homossexuais aqui desde 17 de maio de 2004, 6,121 aconteceram após os primeiros seis meses da legalização. Em 2005, aconteceram 2,060 casamentos; 1,442 em 2006 e 687 nos primeiros seis meses de 2007. Homossexuais dizem que a primeira onda de casamentos reflete uma demanda acumulada de casais que esperavam por isso há um tempo. Os números subseqüentes indicam que "casamento não á para todo mundo", diz a advogada Mary L. O censo apontou a existência de 23,655 casais do mesmo sexo que viviam juntos em Massachusetts em 2006. Aproximadamente dois terços dos casamentos gays foram entre mulheres, incluindo um entre duas mulheres chamadas Melissa McCarthy. Enquanto quase metade dos heterossexuais que se casam têm menos de 30 anos, a maioria dos casais gays são mais velhos - praticamente um terço está na casa dos 40 anos. O psiquiatra Jacob Venter, de 44 anos, que se casou com o cabeleireiro Billy Boney, de 36 anos, conta que os desentendimentos giram em torno de dinheiro, o relacionamento e a adoção ou não de uma criança. "Nada acaba saindo do jeito que você imagina", diz Venter. "Não há modelos para o casamento gay". Já Heather e Adrienne Walker acreditam que, com a legalização, as pessoas entende melhor a seriedade da relação, reconhecimento que tem um valor especial para elas, que são mães de quatro crianças no subúrbio de Natick. "Antes do casamento ser legalizado, se eu chamasse Adriane de minha mulher, as pessoas diriam: 'Sua o quê?'", diz Heather Walke. "Mas se você dissesse 'parceira', as pessoas pensariam que se tratava de uma parceira de trabalho. O conhecimento de que somos legalmente casadas, e o fato deles não poderem mais fazer jogos semânticos, é muito libertador. Eles não podem mais dizer: 'Nós temos que falar com os pais de verdade", diz. Enquanto muitos casais desejam casamentos convencionais, outros buscam definições criativas do conceito de família, baseados nas experiências que tiveram quando viviam "fora da sociedade", diz Joyce Kauffman, um advogado de família e ativista gay. Eric Erbelding e seu marido Michael Peck, ambos de 44 anos, se vêem apenas nos finais de semana, já que Peck trabalha em Pittsburgh. "Nossa regra é: você tem liberdade, pois precisamos ser práticos", diz o pintor Erbelding. Ele afirma ainda: "Acho que os homens vêem o sexo de maneira diferente das mulheres. Os homens são porcos e sabem que os outros também o são, então podem agir de acordo com isso. Não significa nada". Mesmo assim, Erbelding afirma que "quase todos os casais gays que conhece são, na maioria do tempo, monogâmicos, apesar de às vezes terem relações a três". Alguns casais do mesmo sexo já se casaram e separaram. Segundo Kauffman, os casais gays se divorciam pelas mesmas razões que os heterossexuais o fazem. "Sinceramente, a única coisa que é diferente é que alguns gays correm para se casar sem pensar, somente porque podem", diz.