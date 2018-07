Após levar esmalteria de luxo para Miami, brasileira prepara programa de TV

Quando Desiree Berindoague era criança, ela não se achava bonita. "Me achava muito magra", conta hoje a brasileira que exulta beleza por onde passa em Miami. "Na escola me chamavam de Olívia Palito."

Ela diz que a maior responsável pela sua alta autoestima hoje é sua mãe, dona Maria Berindoague, conhecida como Santinha.

"Minha mãe me achava muito linda. Isso fazia eu me sentir bonita", diz Desiree. "Ela me 'barbificava' - mas sempre me estimulava muito com conteúdo. Ela me motivou a ser uma pessoa além da beleza, bonita mas inteligente, independente."

Aos 13 anos, Desiree e sua família se mudaram de Minas Gerais para o Rio de Janeiro. Com pai médico e mãe farmacêutica, ela e o irmão seguiram os mesmos passos na área da saúde e se formaram em medicina, ela com especialidade em dermatologia.

Mas Desiree nunca exerceu a profissão. "Minha verdadeira paixão sempre foi beleza, moda e televisão", diz ela, que só não estudou jornalismo para não contrariar os pais. Mas acabou tomando outro rumo na vida.

Recém-formada, ela foi aceita num programa do departamento de dermatologia da faculdade de medicina da Universidade de Miami, chamado Education Specialty Training Program (G.E.S.T.), voltado para médicos estrangeiros.

Quando o programa terminou, já estava bem adaptada em Miami, onde seus pais tinham comprado um apartamento de férias na praia, e resolveu ficar, consciente de que não iria atualizar o diploma nos Estados Unidos.

Mesmo assim, foi convidada para trabalhar como coordenadora de beleza na clínica do premiado cirurgião plástico Paul Wigoda. Lá, fazia aplicações a laser e trazia a clientela brasileira para aplicar botox, realizar cirurgia plástica e outros procedimentos com o Dr. Wigoda, que se recorda da jovem Desiree como se fosse ontem.

"Lembro muito bem dela, uma pessoa muito agradável, muito bonita, inteligente", disse à coluna. "Ela tinha muito conhecimento sobre cuidados com a pele e beleza. Era um prazer trabalhar com ela."

Mas medicina nunca foi a paixão de Desiree. E ficar à margem de uma profissão para o resto da vida também não fazia parte dos seus planos e sonhos.

"Quando você escolhe alguma coisa para fazer, você tem que ter a paixão, senão você não vai fazer bem", diz Desiree.

E assim ela foi traçando seu próprio caminho e conquistando seu espaço de sucesso e triunfo por onde passa, sempre no ramo da estética.

Fez consultoria de moda e beleza, como hobby, foi modelo, trouxe o conceito de esmalteria de luxo para Miami e agora está lançando sua linha de cosméticos no início do ano que vem ou até antes, e já está em fase de pré-produção de um novo programa de TV para brasileiros.

A inspiração para uma linha própria veio de sua visão de abrir há quatro anos o NailBar & Beauty Lounge em Midtown, um bairro em grande expansão - cada vez mais badalado.

Foi a primeira esmalteria de luxo em Miami, com quase mil tons de cores para as unhas, além de espumante e iPad para os clientes se distraírem, em vez das tradicionais revistas que se encontra nos salões de beleza.

Sucesso absoluto. No mesmo ano que abriu, foi selecionado como o melhor salão de manicures aqui pelo jornal Miami New Times e, nos anos seguintes, considerado um dos 10 melhores nos Estados Unidos pela revista Marie Claire, InStyle e Allure, entre outros prêmios. Quando Jennifer Lopez estava em Miami filmando alguns vídeos, inclusive o da abertura da Copa do Mundo, (We Are One, com Pitbull e Claudia Leitte), o NailBar foi contratado para fazer as unhas da atriz no local das gravações por quatro dias.

Na mídia social, o salão tem mais de 20 mil seguidores no Instagram e mais de 7.500 na página do Facebook.

Mas quatro anos é muito tempo para Desiree.

"Quem me conhece sabe e afirma: 'a Desiree não para'", diz. "Penso em fazer uma linha própria de cosméticos que inclua produtos para unhas, maquiagem, cremes etc. O meu know-how [em dermatologia] vai facilitar muito a comunicação com os médicos que vão desenvolver os produtos."

Mas isso é uma meta. Seu grande sonho ainda é televisão - e logo deve se tornar realidade.

Desiree espera criar um "talk-show", como o "The View" nos Estados Unidos, que começou com a jornalista Barbara Walters e normalmente conta com a participação de quatro mulheres de opiniões fortes, inclusive a atriz Whoopi Goldberg, que discutem atualidades e temas diversos.

"Tenho essa ideia fixa agora de ter um programa, baseado em Miami - para a comunidade brasileira no mundo inteiro", diz. "Quero reunir um grupo de mulheres interessantes, com pensamentos e personalidades diferentes, como quando a gente sai com amigos e começa a conversar sobre vários assuntos, relacionamentos, moda, dicas, viagem, tudo - poderia ser um "Miami Connection" - quem sabe? Seria maravilhoso."

E quanto a seus pais, não há com o que se preocupar.

Hoje, aos 40 anos, Desiree Berindoague Parth ofereceu muito mais do que uma carreira em medicina para eles se orgulharem. Além de seu sucesso profissional, se casou há sete anos e gerou o maior presente da vida deles: um neto, Patrick, hoje com 4 anos.

E por esse neto, seus pais se mudaram definitivamente para Miami. Agora, são vizinhos. "Sou muito família, muito apegada a meus pais", diz. "Eles são responsáveis pela pessoa que sou hoje."

No vídeo, Desiree Berindoague Parth revela o segredo do seu sucesso.

Depois de trazer moda de esmalteria de luxo para Miami, Desiree Parth está lançando linha de cosméticos e um programa de TV. from Chris Delboni on Vimeo.