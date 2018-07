Após liminar, jovens desocupam Prefeitura de Ilhéus Terminou, no fim da tarde desta quarta-feira, 17, a ocupação por um grupo de 60 jovens do movimento Reúne Ilhéus do Palácio Paranaguá, sede da Prefeitura do município, o maior do litoral sul da Bahia. A ocupação, que durou 30 horas, foi concluída depois que a juíza Carine Nassri da Silva, da 2ª Vara Cível da comarca, concedeu liminar de reintegração de posse pleiteada pela administração municipal.