Após Londres, Rio se prepara para os Jogos de 2016

Como vai a Rio-16?

A longa lista de obrigações que o Rio de Janeiro tem até sediar os Jogos de 2016 faz quatro anos parecerem curtos.

A BBC visitou e sobrevoou alguns dos locais que vão sediar eventos olímpicos como o estádio do Maracanã, o Parque Olímpico, o parque do Aterro do Flamengo, o Complexo de Deodoro, a zona portuária e o Sambódromo.

Em alguns, as obras foram completadas, em outros estão em andamento. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.