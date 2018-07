Após mais de 12 horas, jovem libera namorada na BA Após mais de 12 horas de negociações, o mecânico Genivaldo Pereira de Jesus Junior, de 20 anos, libertou na madrugada de hoje a namorada de 18 anos, que ele mantinha refém desde o início da tarde de ontem na residência do casal, no bairro periférico de Pau da Lima, em Salvador (BA). De acordo com a polícia, Genivaldo libertou a jovem, às 2h30 de hoje, e não ofereceu resistência para a ação policial. Ele foi encaminhado para a 10.ª Delegacia, onde foi detido, por cárcere privado. A jovem, grávida de oito meses, foi encaminhada para uma maternidade no bairro. Seu estado de saúde é bom. De acordo com informações colhidas com os vizinhos, o casal mora junto há cerca de um ano em um quarto do imóvel.