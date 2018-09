Após mais de 7h, São Paulo deixa estado de atenção Todas as regiões da cidade de São Paulo saíram do estado de atenção às 18h25, segundo informações do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). Por conta do acúmulo de água causado pelas chuvas que atingem a cidade desde as 5 horas de hoje, o CGE mantinha o estado de atenção desde as 11 horas. Durante o dia, o CGE registrou 17 pontos de alagamentos e 10 permaneciam ativos por volta das 19 horas. No início da noite, chovia fraco na capital, com exceção da zona leste, que registrava chuva moderada, e de alguns bairros onde a chuva já havia parado. A previsão é de que a chuva cesse totalmente na noite de hoje.