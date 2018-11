Após mais de um mês de estiagem, SP volta a ter chuva Após mais de um mês de estiagem, a cidade de São Paulo volta a ter hoje chuva. Desde o dia 21 de junho que não chovia na capital paulista. Uma frente fria de fraca atividade deve provocar chuva fraca e isolada em vários pontos da cidade ao longo do dia. Segundo informações do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), por volta das 7 horas já havia registro de chuviscos nas zonas sul, oeste e no centro da capital. Essa frente fria melhora a qualidade do ar, aumenta os índices de umidade relativa e facilita a dispersão dos poluentes. Para hoje, o índice de umidade relativa do ar deve aumentar bastante, chegando à marca dos 60%. Apesar da frente fria, as temperaturas não devem diminuir muito, chegando a 24º C no período da tarde e 17ºC à noite. Pelo segundo dia consecutivo, a estação meteorológica do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), localizada no Mirante de Santana, na zona norte da capital, registrou a temperatura máxima mais alta da estação, chegando a 28,1ºC. O valor superou a marca dos 27,7ºC, registrados no mesmo local na tarde de terça-feira. As estações meteorológicas do CGE tiveram a temperatura média de 28ºC na cidade durante o dia de ontem.