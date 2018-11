Após mais de uma hora, Cumbica reabre para pousos

O Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, na Grande São Paulo, reabriu para pousos às 7h35 desta terça-feira, 8, e opera por instrumentos. As aterrissagens haviam sido suspensas às 6h10, em decorrência do forte nevoeiro na região. As decolagens não chegaram a ser afetadas, segundo a Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero). Da zero às 8 horas, de 30 vôos, 3 partiram com atrasos superiores a 30 minutos, o equivalente a 10% do total. Não houve cancelamentos. Com o fechamento, foram alternados 4 vôos para o Aeroporto Antonio Carlos Jobim, no Rio de Janeiro, e 2 para o Viracopos, em Campinas, no interior paulista. Este é o segundo dia em que a neblina prejudica o funcionamento de Cumbica. Na segunda-feira, a visibilidade abaixo dos 300 metros impediu as aeronaves de pousar no terminal entre 3h33 e 8h11. Trinta e um vôos acabaram alternados para outros aeroportos e mais da metade das decolagens programadas registrou atrasos.