Após manhã agitada nos mercados, governo mantém tom de imunidade Depois de uma manhã com três leilões de venda de dólares no mercado brasileiro e novas quedas fortes nas bolsas de todo o mundo, o governo manteve o discurso oficial de tranquilidade diante da cada vez mais grave crise financeira global. "O governo está mantendo suas reservas sem nenhum dano para nossa economia", disse a jornalistas o ministro das Relações Institucionais, José Múcio, após reunião de coordeanação política com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, que participou do encontro, se reuniu antes sozinho com Lula. Mais tarde se reuniu com líderes da oposição na Câmara dos Deputados. Segundo Múcio, Meirelles aproveitou o encontro para explicar o corte de 0,5 ponto percentual na taxa de juros pelos principais BCs do mundo nesta manhã. "Ele nos disse que ainda estávamos sem qualquer sinal de problema aqui." Nos últimos dias, o governo adotou uma série de medidas para combater os efeitos da crise internacional sobre bancos e empresas no Brasil. Nesta manhã, novamente o dólar operava em forte alta, enquanto a Bolsa de Valores de São Paulo caía mais de 3 por cento. Segundo Múcio, o governo acompanha para ver se surgem problemas "pontuais" em empresas no país e está atento ao setor de agronegócios. O ministro reiterou, porém, que os investimentos brasileiros não sofrerão descontinuidade. "Há epidemia e estamos tomando precaução para não contraí-la". (Por Natuza Nery; edição de Alexandre Caverni)