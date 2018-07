Após manhã de atrasos, aeroportos estão tranquilos

A região Centro-Oeste registra o maior índice de atrasos deste sábado. No aeroporto de Campo Grande (MS) 12 dos 25 voos (48%) previstos até o momento tiveram atraso. No boletim divulgado às 16 horas duas partidas (8%) estavam atrasadas. No aeroporto de Cuiabá (MT) praticamente um em cada três voos previstos até as 16 horas não cumpriu o horário de partida. Foram 22 decolagens desde o começo do dia, com oito atrasos. No aeroporto de Goiânia o índice de atraso neste sábado chega a 31,8%, com sete das 22 partidas programadas para hoje atrasadas. Os aeroportos de Cuiabá e Goiânia não registram atrasos superiores a 30 minutos no momento.

Entre os principais aeroportos do País, destaque para Guarulhos, em São Paulo, que registrou 47 atrasos neste sábado de chuva na região Sudeste do País. Os atrasos representam 26,7% das 175 partidas previstas desde o começo do dia. Outros 16 voos (9,1%) foram cancelados. No último boletim apenas cinco voos (2,8%) estavam atrasados.

O único aeroporto do País que está fechado neste momento é a unidade de Joinville, em Santa Catarina. De acordo com a Infraero, o local também ficou fechado durante parte da manhã, assim como já havia ocorrido durante a semana.