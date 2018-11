Após manifestação, Régis tem 26 km de lentidão em SP

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, houve uma manifestação na altura do km 336,5 da Régis, das 19h50 às 23h30 de ontem. Um grupo de pessoas pedia a construção de uma passarela, depois que um jovem foi atropelado e morto no local.

Na Rodovia Fernão Dias, sentido Belo Horizonte, um acidente deixou cinco pessoas feridas. Um caminhão carregado com frutas viajava no sentido São Paulo, quando tombou e derramou sua carga na pista do sentido contrário, atingindo um carro de passeio. Os cinco ocupantes do veículo ficaram feridos e foram encaminhados para hospitais da região. O acidente provocou 9 km de lentidão, entre os km 40 e 31, na região de Atibaia (68 km de São Paulo), mas as pistas já foram liberadas.