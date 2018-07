Após massacre, pais e estudantes pintam escola no Rio Um mutirão reuniu hoje cerca de 150 pessoas para pintura dos muros da Escola Municipal Tasso da Silveira, em Realengo, na zona oeste do Rio. A escola foi palco do massacre de 12 crianças no último dia 7, quando Wellington Menezes de Oliveira, um ex-aluno, invadiu o local, armado. Pais, estudantes, professores, ex-alunos e funcionários fizeram o abraço simbólico do prédio.