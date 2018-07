Após matar jornalista, adolescentes foram a baile

De acordo com o delegado Acácio Aparecido Leite, que acompanhou o caso, o crime foi premeditado pelo namorado da vítima, K., de 17 anos. Eles se conheceram no restaurante em que o menor trabalhava na rodovia Castelo Branco, em Porto Feliz, e tinham um relacionamento de pelo menos três meses. Mazzieri dirigia um programa de televisão na capital e, segundo K. contou à polícia, tinha prometido que ele e os colegas seriam garotos-propaganda. Cansado de ser "enrolado", segundo contou, o namorado planejou a morte do jornalista com a ajuda de G., de 17 anos, E., de 16, e C., de 15.

Ao ser procurado pela polícia, o namorado do jornalista deu a versão de que tinham ido a um baile, em Sorocaba, mas Mazzieri não tinha gostado da festa e resolveu ir embora. O rapaz disse ainda que o namorado prometera buscá-lo às 5h30, mas não apareceu. Quando o carro de Mazzieri, um Citroën C3, foi encontrado abandonado num canavial, os suspeitos acabaram confessando o crime. Eles disseram que, após matar o jornalista enforcado, roubaram os R$ 170 que ele tinha na carteira. K. levou os policiais civis ao local onde estava o corpo, no bairro Agrovila. A Polícia Civil encaminhou no fim da tarde à Justiça um pedido de internação dos quatro menores na Fundação Casa.