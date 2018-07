Após meia hora, Aeroporto Santos Dumont é reaberto

O Aeroporto Santos Dumont, no Rio, voltou a operar para decolagens às 7h15 desta terça-feira, 16, segundo informações da Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero). As partidas foram interrompidas por volta das 6h45, por conta do forte nevoeiro que atinge a cidade. O aeroporto opera com auxílio de instrumentos para pousos e abaixo dos níveis mínimos de segurança nesta manhã, ficando a critério do comandante do vôo realizar o pouso ou alternar para outro aeroporto. Pelo menos um vôo já foi desviado para o Aeroporto Internacional Tom Jobim, segundo a Infraero, onde os pousos e decolagens eram feitos normalmente.