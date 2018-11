Após meses nos EUA, menino S. fala com avó no Brasil Depois de exatos 12 meses da entrega do neto S. para o pai americano David Goldman, a avó Silvana Bianchi recebeu um presente de Natal na noite do último dia 24: um telefonema do menino de 10 anos, com quem não falava havia seis meses. "A ligação me pegou de surpresa e foi muito bom ter falado com ele. Contei da nossa batalha de um ano para poder visitá-lo, disse que não nos esquecemos dele em nenhum minuto do dia e que nossa luta tem sido grande", afirmou.