Após morte, 400 pedem paz no trânsito Vestindo roupas brancas, com velas na mão e faixas pretas amarradas nos braços, cerca de 400 pessoas percorreram ruas dos bares da Vila Madalena, zona oeste da capital, na noite de ontem, para pedir paz no trânsito. A manifestação foi organizada via Facebook por amigos do administrador de empresas Vitor Gurman, de 24 anos, morto na quinta-feira, em decorrência do atropelamento provocado pela nutricionista Gabriella Guerrero Pereira, de 28 - ela perdeu o controle do jipe Land Rover, no último domingo, na Rua Natingui.