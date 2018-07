Após morte de adolescente, ônibus é queimado em SP A adolescente Larissa Leite da Silva, de 17 anos, foi morta na madrugada deste domingo, 9, por uma bala perdida após uma troca de tiros entre um policial civil e criminosos que faziam um assalto na Avenida Nossa Senhora da Assunção, perto da esquina com a rua Ernesto Brodella, no bairro do Butantã, zona oeste de São Paulo.