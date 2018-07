Após morte de agricultora, MST retoma marcha em SP Cerca de 1.200 integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e da Via Campesina deixaram hoje o parque municipal de Vinhedo, no interior paulista, no segundo dia da Marcha Estadual do movimento, que partiu de Campinas ontem e pretende chegar a São Paulo na segunda-feira. O grupo saiu do alojamento no começo da manhã e logo estava na Rodovia Anhanguera. A chegada a Jundiaí está prevista para o início da tarde. Os manifestantes passaram a noite em Vinhedo, como estava programado, após um acidente que levou à morte a agricultora Maria Cícera Neves, de 58 anos.