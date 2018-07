Após morte de aluno, secretaria anuncia apoio em escola A Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro informou na manhã de hoje que uma equipe do Programa Interdisciplinar de Apoio às Escolas Municipais (Proinape), formada por psicólogos e assistentes sociais, permanecerá no Centro Integrado de Educação Pública (Ciep) Rubens Gomes, em Costa Barros, durante toda a semana. De acordo com a pasta, neste período as aulas estarão suspensas e a equipe realizará diversas atividades de acompanhamento psicológico com os alunos, professores e responsáveis.