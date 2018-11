Após morte de colega, alunos da USP pedem segurança Alunos da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo (FEA-USP), no Butantã, na zona oeste da capital paulista, permaneciam em frente à unidade por volta das 8 horas, em protesto pela morte de um colega ontem à noite. Nesta manhã, os estudantes se organizavam para caminhar até a reitoria da universidade e entregar uma carta exigindo mais segurança no campus. As aulas previstas para começar às 7h30 podem ser suspensas pela própria FEA. Um comunicado deve ser divulgado nas próximas horas pela universidade.