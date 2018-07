Após morte de menino, polícia acha carro de pai em SP A polícia encontrou ontem à tarde o carro abandonado do pai do menino de 2 anos que foi achado morto durante a madrugada, na zona leste de São Paulo. O carro do pai, um Siena vermelho, foi localizado em uma rua na Ponte Rasa, também na zona leste, por volta das 16 horas. Nele havia uma cadeirinha para transporte de crianças com manchas de sangue, uma bicicleta, uma camiseta infantil e um pedaço de pau.