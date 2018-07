Após morte de motoboy, comandantes são afastados O secretário da Segurança Pública do Estado de São Paulo, Antonio Ferreira Pinto, determinou nesta tarde o afastamento dos comandantes Gerson Lima de Miranda, do 22º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (22º BPM/M), e Alexander Gomes Bento, da 3ª Companhia do 22º BPM/M. Eles são responsáveis pela área onde atuam os quatro policiais envolvidos na morte do motoboy Alexandre Menezes dos Santos, ocorrida na madrugada de sábado na zona sul de São Paulo.