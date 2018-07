Após mortes, Defesa Civil de PE monitora áreas de risco

Segundo a Defesa Civil, 449 famílias estão desabrigadas (aquelas que perderam tudo e precisam dos abrigos públicos) e 70 estão desalojadas (as que podem contar com ajuda de vizinhos e familiares). Por enquanto, nenhuma cidade decretou situação de emergência.

Em Olinda, no bairro de Aguazinha, um deslizamento matou duas crianças. Um outro deslizamento próximo ao quilômetro 3 da Estrada de Aldeia, no município de Camaragibe, soterrou uma casa na noite de sábado. Morreram Josefa da Conceição, seus dois netos e uma nora.

Um outro deslizamento de barreira, ocorrido na manhã de ontem, no bairro de Vasco da Gama, zona norte do Recife, matou Rodrigo Firmino de Almeida, de 23 anos. Em Olinda, uma menina de 13 anos caiu em um bueiro aberto, em uma rua alagada, no bairro de Bairro Novo. O corpo dela foi encontrado hoje.

As chuvas também levaram à interdição da BR-101, na altura do quilômetro 6, na cidade de Goiana, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF). As faixas foram desbloqueadas por volta das 10 horas de hoje.