Após mortes, diretor da Santa Casa do Pará deixa cargo O presidente da Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará, Antônio Anselmo Bentes de Oliveira, deixou o cargo, após a morte de 20 bebês na maternidade do hospital em uma semana. Oliveira e toda a atual diretoria da Santa Casa entregaram o cargo à governadora do Estado, Ana Júlia Carepa. A informação foi confirmada hoje pela assessoria de comunicação do governo. A gestão da Santa Casa será assumida provisoriamente pela coordenadora da Câmara Técnica de Políticas Sociais do governo do Estado, Silva Comaru, que coordena a comissão multiprofissional, composta por cinco médicos e três engenheiros. Desde ontem, a missão realiza levantamento sobre as condições físicas e operacionais do hospital. O grupo tem até a próxima terça-feira (dia 1º de julho) para entregar um relatório completo sobre a estrutura física, o corpo funcional e o funcionamento da Santa Casa, a pedido da secretária de Saúde, Laura Rosseti. Uma equipe de técnicos do Ministério da Saúde deverá chegar a Belém amanhã para inspecionar também as instalações da instituição. O Ministério Público do Estado deu prazo até amanhã para que a Santa Casa apresente laudo com as causas de cada um dos óbitos. As informações são da Agência Brasil.