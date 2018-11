Após muita negociação, PSB mantém espaço no governo Dilma

BRASÍLIA, 21 de dezembro (Reuters ) - Após algumas horas de reunião com a presidente eleita, Dilma Rousseff, os dirigentes do Partido Socialista Brasileiro (PSB) conseguiram assegurar a indicação para duas pastas: Integração Nacional e Secretaria Especial de Portos. Dilma desistiu de unificar a gestão de portos e aeroportos em apenas uma pasta.

O vice-presidente do partido, Roberto Amaral, disse à Reuters que Dilma nomeará Fernando Bezerra Coelho, secretário de Desenvolvimento de Pernambuco, como ministro da Integração Nacional. E o prefeito de Sobral, o engenheiro Leônidas Cristino, indicado pelo governador do Ceará, Cid Gomes, deve ocupar a Secretaria Especial de Portos.

Pela manhã, Amaral disse que a expectativa do partido era comandar um ministério remodelado que cuidaria da gestão de portos e aeroportos. Ao sair do encontro com Dilma, o dirigente afirmou que "chegamos à conclusão que seria inconveniente, por conta da situação da aviação civil do país, unir as duas áreas", afirmou.

Atualmente, o ministro dos Portos, Pedro Britto, já é indicado pelo PSB. Durante o dia, os dirigentes do partido não se entendiam sobre as indicações que levariam a Dilma e prevaleceu a vontade dos governadores mais antigos da legenda, os reeleitos Cid Gomes (Ceará) e Eduardo Campos (Pernambuco).

Amigo pessoal de Dilma, o deputado Ciro Gomes (PSB) foi convidado a assumir uma pasta, mas seu pedido para estar à frente da Saúde não foi aceito pela presidente.

Depois da negativa, o partido passou a procurar nomes que fossem aceitos por Dilma e que criassem menos constrangimentos nas bancadas do PSB na Câmara e no Senado.

Segundo Amaral, que tem reclamado do domínio nordestino dentro da legenda, o PSB se sente atendido, por enquanto, com essas indicações. "O que nós queríamos foi atendido. Mas a composição do governo não termina no ministério", disse, em referência às indicações para o segundo escalão.