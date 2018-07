Após namoro em asilo, idoso de 97 se casa com noiva de 87

Henry Kerr, de 97 anos, se casou com a namorada Valerie Berkowitz, de 87 anos, após cortejá-la durante quatro anos.

Os dois se conheceram em um asilo no bairro de Golders Green, no norte de Londres, e se casaram em uma cerimônia no local no domingo.

O casamento foi seguido por um chá para 80 convidados.

Kerr disse que quando pediu a mão de Valerie pela primeira vez, ela "caiu em uma gargalhada histérica".

Mas ela aceitou quando Kerr disse que não pediria novamente.

A idade combinada dos dois é de 184 anos.

'Jovem de coração'

"Quando estava no meio dos meus 90 anos, descobri que estava olhando para essa mulher jovem, e estava atraído por ela", disse Kerr.

"Pensei comigo, "Que ridículo, como ela poderia reagir a um coroa bobo como eu"?

"E bem casualmente, um dia eu disse a ela, mais por curiosidade: "O que você responderia se eu a pedisse em casamento"?

"Ela caiu em uma gargalhada histérica, colocou a cabeça na mesa e riu até que lágrimas correram em seu rosto."

Valerie disse que se rendeu aos flertes de Kerr, que incluíram poesia.

"Quando ele me disse, depois de me pedir em casamento todos os dias, que não pediria novamente, eu decidi que iria aceitar", disse ela.

Kerr, que se descreve como jovem de coração, disse que era importante casar para acabar com as fofocas.

"O que me dá prazer agora é as pessoas não dizerem mais: 'Eles estão vivendo juntos, eles estão dormindo juntos'".

O casal começou a lua-de-mel com uma caminhada no jardim do asilo.