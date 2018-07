Após naufrágio, menina continua desaparecida no Amapá Uma menina de 10 anos continua desaparecida após um naufrágio no Rio Amazonas, na localidade de Pau Cavado, próximo a Macapá, no Amapá, ocorrido na terça-feira. Quatro pessoas morreram. Segundo o Corpo de Bombeiros, as buscas à criança estão sendo feitas por militares da Marinha.