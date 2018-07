Após neblina, Aeroporto de Guarulhos reabre para pousos

O Aeroporto Internacional Governador André Franco Montoro, em Cumbica, Guarulhos, região metropolitana de São Paulo, reabriu para pousos pouco antes das 8 horas desta quinta-feira, 19, após quase uma hora de suspensão das aterrissagens, em decorrência do forte nevoeiro na região. As decolagens não foram afetadas e ocorreram normalmente. Com o fechamento, sete vôos nacionais e dois internacionais acabaram alternados para Viracopos, em Campinas, e outros internacionais, para o Antonio Carlos Jobim (Galeão), no Rio de Janeiro. Até as 8 horas, dos 34 vôos previstos, três partiram com atrasos superiores a 30 minutos, o equivalente a 8,8% do total, e um foi cancelado (2,9%). Em Congonhas, na zona sul da capital, dois dos 34 vôos atrasaram (2,9%). Não houve cancelamentos. O terminal operava com o auxílio de instrumentos desde sua abertura, às 6 horas.