Após nevoeiro, Santos Dumont reabre para decolagem

O Aeroporto Santos Dumont, no Rio, reabriu pouco antes das 9 horas para decolagens, após ficar fechado desde as 7h40 desta terça-feira, 27, por conta da forte neblina que atingiu a região, segundo a Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero). O aeroporto seguia fechado para pousos, que estavam sendo desviados para o Aeroporto Internacional Tom Jobim (Galeão). Segundo a Infraero, até as 10 horas, nove vôos haviam sido transferidos para o Galeão, que operava com a ajuda de instrumentos.