Após nevoeiro, São Paulo deve ter dia de sol e calor

A massa de ar polar que desde segunda-feira está sobre São Paulo mantém as temperaturas baixas e tempo seco na capital paulista nesta quarta-feira, 17. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), foram registradas temperaturas mínimas entre 11°C e 12ºC na cidade, acima do verificado na terça-feira, 17, quando foi batido o recorde de frio no ano na cidade, com 8,3°C. Houve formação de nevoeiro, que deve se dissipar no decorrer da manhã, dando lugar ao sol. Com isso, a temperatura vai subir, devendo atingir, à tarde, máxima de 24°C. À noite, o frio, praticamente igual ao verificado nos últimos dias, deve voltar. De acordo com boletim meteorológico divulgado hoje pela Defesa Civil do Estado de São Paulo, a madrugada de quinta-feira deverá ser marcada novamente por baixas temperaturas. Na sexta-feira, ocorrerá de novo o predomínio do sol e temperatura em elevação. Já no sábado, a situação do tempo deverá mudar em razão da aproximação de uma frente fria, que causará aumento na nebulosidade e chuvas. São esperadas pancadas a partir da divisa com o Paraná, à tarde ou na noite do sábado.