Após nevoeiro, sol aparece e eleva temperatura em SP Depois do forte nevoeiro que cobriu a cidade no início da manhã de hoje, deixando a visibilidade reduzida em diversos pontos da capital paulista, o sol deve aparecer, permanecendo durante todo o dia, provocando elevação das temperaturas. O céu deve permanecer claro, sem nuvens, durante todo o dia, com a máxima podendo chegar a 27ºC, à tarde. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), no Aeroporto Campo de Marte, na zona norte, a mínima chegou a 15ºC e a visibilidade era de apenas 700 metros. Em Parelheiros, na zona sul, a mínima foi de 11,7ºC. O fim de semana também será de sol. Neste sábado, o sol aparece, alternando com chuva em forma de pancada rápida e isolada durante o dia, com as temperaturas oscilando entre 14ºC e 25ºC. No domingo, haverá predomínio de sol, apenas com pouca variação de nuvens, com mínima de 18ºC e máxima de 26ºC.