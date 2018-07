Após nova pane, passageiros incendeiam trem no Rio

O problema mecânico prejudicou a circulação no ramal Saracuruna. Revoltados, passageiros que lotavam as plataformas de embarque e vagões de trens parados no ramal depredaram pelo menos três estações: Triagem, Penha Circular e Central do Brasil.

De acordo com a SuperVia, concessionária que opera os trens suburbanos na Região Metropolitana do Rio, o fogo no trem que estava em Bonsucesso foi controlado às 20h10 pelo Corpo de Bombeiros. Cinco minutos depois, a circulação no ramal Saracuruna começou a ser retomada, com atrasos. Às 20h40m, saiu o primeiro trem da Central do Brasil com destino a Saracuruna.

Por volta das 20h, policiais do Grupamento de Policiamento Ferroviário (GPFer) prenderam duas pessoas em flagrante tentando incendiar um trem na estação Central do Brasil. O caso foi registrado na 5ª Delegacia de Polícia (Lapa).

Problemas frequentes

Na semana passada, o funcionamento dos trens sofreu problemas por três dias consecutivos. Na ocorrência mais grave, na manhã de terça (03), passageiros atearam fogo a um trem que estava parado na estação Quintino (zona norte do Rio), devido a um problema mecânico que parou a circulação no ramal Santa Cruz (zona oeste do Rio).