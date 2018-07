Após novas falhas, linhas da CPTM voltam a circular

Na Linha 12-Safira (Brás-Calmon Viana), os trens operaram com maior tempo de parada, desde o início das operações, às 4 horas, entre as estações Engenheiro Manoel Feio e Calmon Viana, em função de uma falha no sistema de energia na subestação Calmon Viana. A situação foi normalizada por volta das 7h40.

Já os problemas na Linha 9-Esmeralda (Osasco-Grajaú) ocorreram em função de uma composição que apresentou defeito na Estação Presidente Altino por volta das 6h desta quarta. A circulação voltou ao normal por volta das 9h, afirma a empresa.