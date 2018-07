Após novo confronto, Marginal do Tietê é reaberta Após novo confronto entre a Polícia Militar e manifestantes, a pista local da Marginal do Tietê, na altura do Viaduto Milton Tavares de Sousa, sentido Rodovia Ayrton Senna, foi reaberta às 15h55 de hoje. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), no início da tarde, as pistas local e expressa da via foram bloqueadas no mesmo sentido por cerca de 40 moradores da Favela Tiquatira, localizada às margens da via. Ainda segundo a CET, a manifestação começou por volta das 13 horas, quando os moradores colocaram pedras, pneus e atearam fogo à madeira para bloquear as duas pistas. Por volta das 13h15, a pista expressa foi liberada pela primeira vez. O grupo reivindica por moradia, segundo a Polícia Militar.