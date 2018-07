Após o tratamento, sensação é de vitória

Ela foi diagnosticada há quase um ano. "A gente leva um susto, pensa que vai morrer, passa todo aquele redemoinho na cabeça. Mas, quando fui buscar o resultado definitivo, informei-me sobre o tratamento e disseram que minhas chances eram grandes. Pensei: vamos lutar e vamos fazer."

Andrea fez mastectomia, quimioterapia e radioterapia, que terminou na semana passada. Aguentar os efeitos colaterais - enjoos, queda de cabelo, perda de peso - não foi fácil. Mas também não foi tão difícil quanto imaginava. Perto de terminar o tratamento, ela avalia que o que a ajudou a enfrentar tudo foi a alegria. "Sou uma pessoa mais alegre, então tudo ficou mais leve."

Hoje, Andrea tem prioridades diferentes: pensa mais nela própria. "Agora eu sou a prioridade. O que eu tinha vontade de fazer, agora estou fazendo. Agora eu saio, passeio e tento ajudar as pessoas como posso."

Reação

Sua reação corresponde à identificada no estudo do Data Popular. Depois da doença, outras palavras que passam a ser associadas ao câncer de mama são luta, superação, esperança. Se, antes do diagnóstico, os cuidados com a saúde ficavam em quarto lugar entre as prioridades da mulher, depois do diagnóstico passaram a ocupar o primeiro lugar.

Para Esther de Freitas Despinopoulou, de 64 anos, também foi assim. Ela descobriu a doença depois de observar uma vermelhidão na pele de seu seio. Com medo de preocupar a família, foi ao médico e recebeu o diagnóstico sozinha. "A gente perde um pouco o chão. Disse para o médico que não estava preocupada porque sabia de muitas pessoas que também tiveram. Só me preocupava com as minhas filhas", conta.

Esther conta também que o que ajudou a passar pelo tratamento com tranquilidade foi o apoio da família, a confiança nos médicos e a fé. "Saber que se pode contar com a família ajuda. Meu marido estava sempre comigo. Se não podia, minhas filhas iam. Ter esse apoio é muito importante, até fortifica."

Ela se enquadra entre os 56% das mulheres que, após o tratamento do câncer de mama, passam a se considerar vencedoras. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo