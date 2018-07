Após operação, polícia atropela pelo menos 3 no Rio Ao final de uma megaoperação da Polícia Civil no Morro da Mangueira, o carro blindado da Coordenadoria de Recursos Especiais da Polícia Civil (Core), o Caveirão, provocou uma tragédia ao perder o freio em um dos acessos da favela conhecido como buraco quente. O veículo atropelou várias pessoas e danificou outros dois carros da Polícia Militar. Pelo menos três vítimas já foram retiradas do local pelos próprios policiais. O clima é tenso no Morro e os policiais para tentar controlar a situação tiveram que disparar tiros para o alto. Na operação da Polícia, foram apreendidas uma pistola, cerca de dois quilos de maconha e duas pessoas foram presas, sendo que uma delas ficou ferida. Os Caveirões já foram alvo de críticas por Organizações Não Governamentais, da Anistia Internacional e das Nações Unidas, por serem considerados máquinas de guerra.