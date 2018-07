Após pane, atrasos atingem 30,7% dos vôos no País A queda de energia no Sistema Regional de Proteção ao Vôo, da Aeronáutica, que provocou a suspensão de vôos em quatro aeroportos paulistas na manhã de hoje, contribuiu para elevar o índice de vôos atrasados. Segundo levantamento da Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero), até as 17 horas, foram registrados 347 vôos atrasados e 62 cancelamentos, o equivalente a 30,7% e 5,5%, respectivamente, das 1.132 operações programadas. Somente no período que compreende o intervalo das 16 horas às 17 horas, foram verificados 87 atrasos (7,7% do total). No Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, o total de atrasos até as 17 horas representava 37,66% do total de 149 vôos, sendo que 15 ocorreram na última hora. O aeroporto registrou ainda cinco cancelamentos de vôos. Em Congonhas, foram verificados 42 atrasados até as 17 horas, ou 32,1% do total de 131 vôos, e 22 cancelamentos. No Rio de Janeiro, ocorreram 25 atrasos e seis cancelamentos durante o dia no Aeroporto Internacional Tom Jobim (Galeão), respectivamente 22,1% e 5,3% do total de 113 vôos programados. No intervalo das 16 horas às 17 horas, houve oito atrasos, o equivalente a 7,1% do total. No Aeroporto Santos Dumont, 23,5% dos 34 vôos programados tiveram atraso e outros três foram cancelados (8,8% do total).