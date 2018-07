Após pane, navio bate em cais no Porto de Santos-SP Um navio carregado com mais de 13 mil toneladas que saía do Porto de Santos (SP) na manhã de domingo, 24, bateu em um cais após problemas mecânicos. Por volta das 7 horas, o navio era puxado por rebocadores quando ocorreu uma pane nas máquinas e um problema no leme. A âncora e os rebocadores não foram suficientes para freá-lo. O navio pertencia à Agência Marítima Cargill e tinha bandeira polonesa.